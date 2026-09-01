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Опубликовано 1 сентября, 14:59

«Законность восторжествует»: Москва отреагировала на смягчение приговора россиянину Тордену

Посольство РФ назвало политизированным дело россиянина Тордена в Финляндии

Обложка © Wikipedia / Алексей Ларкин

Обложка © Wikipedia / Алексей Ларкин

Посольство России в Хельсинки назвало политизированным уголовное дело против россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), которому апелляционный суд Финляндии смягчил наказание с пожизненного заключения до 12,5 года тюрьмы. В российском диппредставительстве заявили РИА «Новости», что процесс с самого начала носил «политизированный и заказной характер».

«Решение апелляционного суда Хельсинки о смягчении приговора Воиславу Тордену представляется в целом закономерным, поскольку с самого начала процесс над российским гражданином носил явно политизированный и заказной характер, а доказательная база вменяемых ему преступлений не выдерживает никакой критики», — сообщили в посольстве.

Там также отметили, что защита россиянина намерена обжаловать решение в Верховном суде Финляндии и добиваться полного оправдания Тордена.

В посольстве России выразили надежду, что дальнейшее рассмотрение дела приведёт к восстановлению законности и справедливости.

Напомним, ранее апелляционный суд Хельсинки пересмотрел приговор россиянину, заменив пожизненное заключение на 12 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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История с Яном Петровским получила продолжение спустя почти два года после его задержания. До этого Life.ru писал о решении финского суда заключить россиянина под стражу по делу о военных преступлениях. Тогда сообщалось, что запрос о его выдаче поступил со стороны Украины.

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Наталья Демьянова
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