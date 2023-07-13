Американский военный аналитик убеждён, что Украина навсегда лишилась места в НАТО
Экс-разведчик Риттер: России удалось остановить экспансию НАТО на Украине
России удалось остановить экспансию НАТО на Украине. К такому выводу пришёл бывший разведчик ВС США, военный эксперт Скотт Риттер.
По его словам, на саммите в Вильнюсе Североатлантический альянс отчаянно пытался доказать, что Россия не может остановить его расширение. Именно по этой причине, считает аналитик, страны – члены блока нацелены принять Швецию в свои ряды, так как о членстве Украины не может быть и речи. Даже Турция, по мнению Риттера, пошла на уступки, осознавая, что Киеву при Владимире Зеленском "не светит" место в альянсе. Ну а взамен Реджеп Эрдоган получит от США новые F-16, а от Швеции — какие-то экономические уступки и многое другое.
"Россия остановила экспансию НАТО на Украине. Украина никогда не станет членом альянса", — заявил он в шоу US Tour of Duty на YouTube.
Напомним, ранее Йенс Столтенберг сообщил, что Турция согласилась на приём Швеции в НАТО в кратчайшие сроки. При этом политик отметил, что реальные сроки вступления Стокгольма в альянс пока назвать сложно, так как неизвестно, когда завершится процесс парламентской ратификации. А это требует немало времени. По данным турецких СМИ, это произойдёт осенью текущего года. Также сообщалось, что президент США Джо Байден приветствовал снятие Турцией вето на приём Швеции в НАТО.
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