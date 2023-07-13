Американский военный аналитик убеждён, что Украина навсегда лишилась места в НАТО

По его словам, на саммите в Вильнюсе Североатлантический альянс отчаянно пытался доказать, что Россия не может остановить его расширение. Именно по этой причине, считает аналитик, страны – члены блока нацелены принять Швецию в свои ряды, так как о членстве Украины не может быть и речи. Даже Турция, по мнению Риттера, пошла на уступки, осознавая, что Киеву при Владимире Зеленском "не светит" место в альянсе. Ну а взамен Реджеп Эрдоган получит от США новые F-16, а от Швеции — какие-то экономические уступки и многое другое.