Федерация хоккея РФ обратилась в CAS из-за решения IIHF по российским командам

Федерация хоккея России подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение российских команд от международных соревнований. Об этом сообщила пресс-служба ФХР.

Российская сторона обжаловала решение IIHF в суде в Лозанне. Жалоба касается продления ограничений на сезон-2026/27.

Под запретом остаются мужская национальная сборная России, молодёжная команда до 20 лет, юниорская сборная до 18 лет, а также молодёжная женская команда до 18 лет. IIHF объяснила своё решение вопросами безопасности участников турниров.

Ранее российская сторона уже пыталась оспорить решение международной федерации. Дисциплинарный комитет IIHF рассматривал аргументы ФХР, после чего спор был направлен в CAS.

Ранее депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что России нужно сменить представителей в Международной федерации хоккея. Он подчеркнул, что выступать без флага и гимна неприемлемо, а любые компромиссы в этом вопросе считает самоуничижением. По его словам, хоккей — гордость страны и один из самых успешных российских проектов в истории спорта. Поэтому возвращение на международную арену возможно только с полной атрибутикой.