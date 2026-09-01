Китайцы массово едут в Петербург ради «книжной эстафеты» и крейсера «Аврора»

Китайские туристы устроили у крейсера «Аврора» в Санкт-Петербурге необычную «книжную эстафету» с учебниками. О новом формате путешествий рассказало китайское издание «Даван Ньюс».

Участники ищут места, знакомые им по школьным книгам, фотографируются с учебниками и передают их следующим путешественникам. Так страницы программы буквально превращаются в маршрут.

При этом для снимка путешественники не везут книгу из дома. Один экземпляр лежит в условленном месте неподалёку от крейсера на Петроградской набережной, а информацию о нём туристы передают друг другу.

На необычный квест обратила внимание директор лаборатории изучения китайского туризма ИМИ МГИМО Полина Рысакова. Она сама нашла учебник у «Авроры» и увидела китайскую пару, которая пришла искать его для фотографии. По оценке эксперта, тренд сформировался в последние месяцы на фоне роста числа молодых путешественников из Китая. Для них это возможность увидеть вживую место, знакомое по школьной обложке, пишет kp.ru.

Пожилых гостей флешмоб почти не привлекает: они учились по другим пособиям. А для молодёжи крейсер превратился в своеобразную городскую легенду и обязательную точку на маршруте по Петербургу.

Похожая эстафета сначала разошлась среди туристов в Венеции. Там путешественники передавали друг другу учебник у каналов, изображённых в школьной книге. В Риме китайцы повторили идею у Колизея — уже с учебником истории. На его страницах участники оставляли подписи и короткие послания, а затем отдавали книгу следующему желающему.

Интерес китайских путешественников к России растёт: за первые три месяца 2026 года страну посетили 154,2 тысячи граждан КНР — поток увеличился на 44% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Для гостей из Китая в российских городах развивают навигацию, привычные платёжные сервисы и туристическую инфраструктуру.