Минфин проведёт аукцион по размещению ОФЗ-ПК 2 сентября

Министерство финансов России 2 сентября проведёт аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК). Инвесторам предложат выпуск 29031 с погашением 29 июля 2042 года.

Объём размещения будет определён из остатков, доступных для продажи в этом выпуске. Заявки на участие можно подать через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу.

Расчёты по заключённым сделкам пройдут на следующий рабочий день после проведения аукциона.

Выпуск ОФЗ-ПК 29031 ранее не выставлялся на аукционы. Бумаги имеют 64 квартальных купонных периода, а первый купонный доход должен быть выплачен 29 октября 2026 года.

Аукцион станет возвращением Минфина к размещению ОФЗ после временной паузы. В ведомстве ранее объясняли приостановку необходимостью стабилизации ситуации на рынке.

Минфин регулярно использует размещение ОФЗ как один из основных инструментов привлечения средств в бюджет. Ранее Life.ru рассказывал о планах ведомства разместить облигации федерального займа на сотни миллиардов рублей. Тогда инвесторам также предлагались государственные долговые бумаги разных выпусков.