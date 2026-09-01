Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября, 15:23

Минфин проведёт аукцион по размещению ОФЗ-ПК 2 сентября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министерство финансов России 2 сентября проведёт аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК). Инвесторам предложат выпуск 29031 с погашением 29 июля 2042 года.

Объём размещения будет определён из остатков, доступных для продажи в этом выпуске. Заявки на участие можно подать через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу.

Расчёты по заключённым сделкам пройдут на следующий рабочий день после проведения аукциона.

Выпуск ОФЗ-ПК 29031 ранее не выставлялся на аукционы. Бумаги имеют 64 квартальных купонных периода, а первый купонный доход должен быть выплачен 29 октября 2026 года.

Аукцион станет возвращением Минфина к размещению ОФЗ после временной паузы. В ведомстве ранее объясняли приостановку необходимостью стабилизации ситуации на рынке.

Банки изменят условия по депозитам. Стоит ли сейчас закрывать вклады и куда вложить сбережения
Банки изменят условия по депозитам. Стоит ли сейчас закрывать вклады и куда вложить сбережения

Минфин регулярно использует размещение ОФЗ как один из основных инструментов привлечения средств в бюджет. Ранее Life.ru рассказывал о планах ведомства разместить облигации федерального займа на сотни миллиардов рублей. Тогда инвесторам также предлагались государственные долговые бумаги разных выпусков.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Минфин РФ
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar