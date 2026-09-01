Мишустин пообещал школьникам, что математика пригодится в любой профессии

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил учеников начального математического класса школы в Домодедове с началом учебного года. Глава правительства заявил, что знания по математике пригодятся детям независимо от выбранной профессии.

В День знаний Мишустин посетил школу Домодедовского образовательного комплекса «Орбита» в Московской области. Во время визита он осмотрел учебные классы и заглянул к первоклассникам, которые начали обучение в математическом классе.

«Ребята, я вас всех поздравляю с 1 сентября, с Днём знаний. Вы в математическом классе, это здорово, потому что вам математика поможет в жизни — 100% поможет, кем бы вы ни работали и какую бы профессию для себя ни выбрали», — сказал премьер.

Мишустин пожелал школьникам успехов в учёбе и отметил важность получения фундаментальных знаний с первых лет обучения.

Ранее во время визита в «Орбиту» глава правительства также предложил восьмиклассникам решить математическую задачу про озеро, которое зарастает камышом. Один из учеников быстро назвал правильный ответ — на 31-й день.