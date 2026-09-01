Неожиданный уход в 19 лет: Фигуристка Третьякова решила завершить карьеру

Российская фигуристка Дарья Третьякова намерена завершить профессиональную карьеру в возрасте 19 лет. Об этом сообщили представители фан-группы спортсменки в Telegram-канале.

Поклонники отметили, что за время выступлений Третьякова зарекомендовала себя как дисциплинированная спортсменка с сильным характером и ярким талантом в одиночном катании. В фан-сообществе признались, что рассчитывали увидеть от неё новые программы и дальнейшие успехи.

«Мы помним её путь, помним эти невероятные прыжки, эту невероятную силу воли и то, как она боролась за каждый балл. В одиночном катании она всегда была воплощением дисциплины и силы воли и таланта. Казалось, впереди ещё столько новых высот, столько новых программ... Но иногда случаются обстоятельства, которые преодолевают силу судьбы и человеческих желаний», — говорится в сообщении.

В последнее время Третьякова тренировалась в академии «Ангелы Плющенко». Главным результатом в её спортивной карьере стало 14-е место на чемпионате России в декабре 2024 года.

Причины ухода из спорта 19-летняя фигуристка публично не раскрыла. При этом её завершение карьеры стало неожиданностью для болельщиков, которые ожидали продолжения выступлений спортсменки.

Ранее стало известно, что бельгийская фигуристка Луна Хендрикс объявила о завершении карьеры. Международный союз конькобежцев поблагодарил спортсменку за всё, что она дала фигурному катанию, и пожелали успехов на новом этапе жизни. Хендрикс участвовала в трёх Олимпиадах — 2018, 2022 и 2026 годов. Лучшим результатом для неё стало восьмое место на Играх в Пекине.