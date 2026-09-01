Spiegel узнал о планах Берлина закрыть генконсульство России в Бонне

Правительство Германии обсуждало возможность высылки российских дипломатов и закрытия генконсульства России в Бонне после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, Берлин также рассматривает возможность прекращения работы Русского дома в Берлине. При этом немецкий кабмин, как утверждается, не планирует обращаться к союзникам по НАТО за консультациями по статье 4 договора альянса.

Поводом для возможных мер стал инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Немецкие власти ранее заявляли о расследовании произошедшего и рассматривали варианты реакции.

Отношения Москвы и Берлина в последние годы неоднократно сопровождались дипломатическими конфликтами. Ранее Life.ru писал о высылке российских дипломатов из Германии после обострения отношений между странами. Тогда Берлин объявил российских представителей персонами нон грата, а Москва заявила об ответных мерах.