Жителям Курской области выплатят до 1 млн рублей за уничтоженный ВСУ транспорт

Жители приграничья Курской области смогут получить деньги за транспорт, полностью уничтоженный после вторжения украинских войск. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере «Макс».

На эти выплаты из резервного фонда российского правительства выделят почти 2,5 миллиарда рублей.

Как уточнил глава региона, за мотоциклы категорий L3 и A владельцам полагается до 350 тысяч рублей, а за автомобили и другой транспорт категорий M1, M1G, N1, N1G и B — до одного миллиона рублей.

«Выплата однократная, пойдёт на одно транспортное средство и положена владельцам, которые на момент вторжения были зарегистрированы на территории 9 отселённых муниципалитетов», — написал Хинштейн.

Речь идёт только о технике, которая после 6 августа 2024 года была уничтожена полностью, а не просто повреждена. Сумму рассчитают, исходя из оценки стоимости машины в рабочем состоянии.

По словам губернатора, для транспорта, который получил повреждения, но подлежит восстановлению, в регионе готовят отдельные правила компенсаций.

До этого Life.ru рассказывал, что кабмин дополнительно выделил почти 4,5 миллиарда рублей на решение жилищных вопросов в Курской и Белгородской областях. Деньги предназначены для жителей приграничья, пострадавших от боевых действий. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. Ранее правительство уже направляло средства, чтобы пострадавшие семьи могли арендовать жильё, купить квартиру или построить дом.