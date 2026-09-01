Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября, 15:48

В Карелии 13-летняя девочка погибла после падения с пятого этажа

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Костомукше Республики Карелия погибла 13-летняя девочка после падения с пятого этажа жилого дома. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла утром 1 сентября. По предварительным данным, школьница в этот момент находилась одна.

После падения девочку обнаружили на месте происшествия и доставили в больницу, однако спасти её не удалось. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

Правоохранители проводят проверку, в ходе которой предстоит выяснить все детали произошедшего.

Погибшая училась в одной из школ города. Семья девочки, по предварительным данным, считалась благополучной, а на профилактических учётах она не состояла.

Школьница разбилась насмерть, упав с 11-го этажа жилого дома в Брянске
Школьница разбилась насмерть, упав с 11-го этажа жилого дома в Брянске

Ранее в Улан-Удэ двухлетний ребёнок выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома. Как сообщила полиция Бурятии, малыш забрался на подоконник и вывалился наружу, выдавив москитную сетку. В этот момент его мать была на кухне. Ребёнка госпитализировали, а инспекторы по делам несовершеннолетних начали проверку.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дети
  • ЧП
  • Происшествия
  • Карелия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar