В Карелии 13-летняя девочка погибла после падения с пятого этажа

В Костомукше Республики Карелия погибла 13-летняя девочка после падения с пятого этажа жилого дома. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла утром 1 сентября. По предварительным данным, школьница в этот момент находилась одна.

После падения девочку обнаружили на месте происшествия и доставили в больницу, однако спасти её не удалось. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

Правоохранители проводят проверку, в ходе которой предстоит выяснить все детали произошедшего.

Погибшая училась в одной из школ города. Семья девочки, по предварительным данным, считалась благополучной, а на профилактических учётах она не состояла.

Ранее в Улан-Удэ двухлетний ребёнок выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома. Как сообщила полиция Бурятии, малыш забрался на подоконник и вывалился наружу, выдавив москитную сетку. В этот момент его мать была на кухне. Ребёнка госпитализировали, а инспекторы по делам несовершеннолетних начали проверку.