В Карелии 13-летняя девочка погибла после падения с пятого этажа
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В Костомукше Республики Карелия погибла 13-летняя девочка после падения с пятого этажа жилого дома. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Трагедия произошла утром 1 сентября. По предварительным данным, школьница в этот момент находилась одна.
После падения девочку обнаружили на месте происшествия и доставили в больницу, однако спасти её не удалось. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.
Правоохранители проводят проверку, в ходе которой предстоит выяснить все детали произошедшего.
Погибшая училась в одной из школ города. Семья девочки, по предварительным данным, считалась благополучной, а на профилактических учётах она не состояла.
Ранее в Улан-Удэ двухлетний ребёнок выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома. Как сообщила полиция Бурятии, малыш забрался на подоконник и вывалился наружу, выдавив москитную сетку. В этот момент его мать была на кухне. Ребёнка госпитализировали, а инспекторы по делам несовершеннолетних начали проверку.
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