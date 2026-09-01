На Украине внесли 666 гривен залога за Ирину Мудрую

За экс-заместителя руководителя офиса Зеленского Ирину Мудрую перечислили лишь 666 гривен из залога в 20 млн гривен. Об этом сообщил её адвокат, передаёт Анатолий Шарий. По словам защитника, деньги внесло неизвестное лицо.

Высший антикоррупционный суд Украины ранее отправил Мудрую под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог. Защита пытается изменить меру пресечения на личное обязательство.