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Регион
Опубликовано 1 сентября, 16:34

На Украине внесли 666 гривен залога за Ирину Мудрую

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana

За экс-заместителя руководителя офиса Зеленского Ирину Мудрую перечислили лишь 666 гривен из залога в 20 млн гривен. Об этом сообщил её адвокат, передаёт Анатолий Шарий. По словам защитника, деньги внесло неизвестное лицо.

Высший антикоррупционный суд Украины ранее отправил Мудрую под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог. Защита пытается изменить меру пресечения на личное обязательство.

Залог за Мудрую буксует: На Украине заговорили о страхе в окружении Зеленского
Залог за Мудрую буксует: На Украине заговорили о страхе в окружении Зеленского

Деньги за Мудрую ищут уже не первый день: 30 августа Life.ru писал, что залог за экс-чиновницу так и не удалось собрать полностью. Сама Мудрая стала фигуранткой операции НАБУ «Форрест Гамп» в середине августа — Life.ru разбирал схему с легализацией 150 млн гривен и её связь с делом «Мидас».

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Николь Вербер
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