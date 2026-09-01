На Украине внесли 666 гривен залога за Ирину Мудрую
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За экс-заместителя руководителя офиса Зеленского Ирину Мудрую перечислили лишь 666 гривен из залога в 20 млн гривен. Об этом сообщил её адвокат, передаёт Анатолий Шарий. По словам защитника, деньги внесло неизвестное лицо.
Высший антикоррупционный суд Украины ранее отправил Мудрую под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог. Защита пытается изменить меру пресечения на личное обязательство.
Деньги за Мудрую ищут уже не первый день: 30 августа Life.ru писал, что залог за экс-чиновницу так и не удалось собрать полностью. Сама Мудрая стала фигуранткой операции НАБУ «Форрест Гамп» в середине августа — Life.ru разбирал схему с легализацией 150 млн гривен и её связь с делом «Мидас».
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