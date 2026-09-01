ВВП Армении за 10 лет в ЕАЭС вырос почти втрое, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика Армении значительно выросла за время участия страны в Евразийском экономическом союзе. Об этом он сообщил на встрече с армянским премьер-министром Николом Пашиняном в Бишкеке.

По словам российского лидера, за более чем 10 лет участия в евразийских интеграционных процессах ВВП Армении увеличился почти втрое — с 10,6 млрд долларов в 2015 году до 29,6 млрд долларов в 2025 году.

Путин также отметил рост торговли Армении со странами ЕАЭС. По его словам, экспорт республики в государства союза за этот период вырос в десять раз.

Россия и Армения являются участниками ЕАЭС с 2015 года. В последнее время тема дальнейшего участия Еревана в объединении стала одной из ключевых на фоне обсуждения возможного сближения Армении с Евросоюзом.

Ранее Путин заявлял, что Армении необходимо определиться с дальнейшим внешнеэкономическим курсом, поскольку вступление в другую интеграционную структуру может означать выход из действующего объединения.