Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября, 17:23

ВВП Армении за 10 лет в ЕАЭС вырос почти втрое, заявил Путин

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика Армении значительно выросла за время участия страны в Евразийском экономическом союзе. Об этом он сообщил на встрече с армянским премьер-министром Николом Пашиняном в Бишкеке.

По словам российского лидера, за более чем 10 лет участия в евразийских интеграционных процессах ВВП Армении увеличился почти втрое — с 10,6 млрд долларов в 2015 году до 29,6 млрд долларов в 2025 году.

Путин также отметил рост торговли Армении со странами ЕАЭС. По его словам, экспорт республики в государства союза за этот период вырос в десять раз.

Россия и Армения являются участниками ЕАЭС с 2015 года. В последнее время тема дальнейшего участия Еревана в объединении стала одной из ключевых на фоне обсуждения возможного сближения Армении с Евросоюзом.

Путин заявил о стремлении России развивать дружеские отношения с Арменией
Путин заявил о стремлении России развивать дружеские отношения с Арменией

Ранее Путин заявлял, что Армении необходимо определиться с дальнейшим внешнеэкономическим курсом, поскольку вступление в другую интеграционную структуру может означать выход из действующего объединения.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Армения
  • ШОС
  • Никол Пашинян
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar