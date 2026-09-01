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Опубликовано 1 сентября, 17:12

Путин заявил о стремлении России развивать дружеские отношения с Арменией

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил о заинтересованности Москвы в развитии дружественных и взаимовыгодных отношений с Арменией. Об этом российский лидер сказал на встрече с премьер-министром республики Николом Пашиняном в Бишкеке.

Путин подчеркнул, что Россия выступает за сохранение отношений с Ереваном на основе стратегического партнёрства и союзничества.

По словам президента, развитие сотрудничества отвечает интересам как России, так и армянского народа.

Переговоры Путина и Пашиняна прошли на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Это была первая личная встреча лидеров после выборов в Армении.

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Также Путин в ходе встречи с Пашиняном призвал Армению поскорее определиться между ЕАЭС и ЕС. Российский лидер также предложил учитывать мнение граждан республики и провести обсуждение с населением.

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Наталья Демьянова
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