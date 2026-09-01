Путин и Эрдоган обсуждали ситуацию вокруг Чёрного моря один на один

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в формате один на один, главной темой которой стала ситуация вокруг Чёрного моря. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По словам представителя Кремля, переговоры проходили тет-а-тет и продолжались почти полтора часа.

Ушаков отметил, что основное внимание президенты уделили вопросам, связанным с обстановкой в Черноморском регионе.

Встреча Путина и Эрдогана состоялась на полях мероприятий в Бишкеке. Лидеры России и Турции регулярно обсуждают вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки.

Также Путин на переговорах в Бишкеке выделил Турцию, назвав её одним из привилегированных партнёров Москвы. По словам президента, этот статус распространяется на ключевые области взаимодействия: внешнюю политику и экономический сектор. Высокая оценка двусторонних связей подчеркивает особое внимание Кремля к турецкому направлению.