Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября, 17:43

Путин и Эрдоган обсуждали ситуацию вокруг Чёрного моря один на один

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в формате один на один, главной темой которой стала ситуация вокруг Чёрного моря. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По словам представителя Кремля, переговоры проходили тет-а-тет и продолжались почти полтора часа.

Ушаков отметил, что основное внимание президенты уделили вопросам, связанным с обстановкой в Черноморском регионе.

Встреча Путина и Эрдогана состоялась на полях мероприятий в Бишкеке. Лидеры России и Турции регулярно обсуждают вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки.

Переговоры Путина и Эрдогана в Бишкеке продлились полтора часа вместо 30 минут
Переговоры Путина и Эрдогана в Бишкеке продлились полтора часа вместо 30 минут

Также Путин на переговорах в Бишкеке выделил Турцию, назвав её одним из привилегированных партнёров Москвы. По словам президента, этот статус распространяется на ключевые области взаимодействия: внешнюю политику и экономический сектор. Высокая оценка двусторонних связей подчеркивает особое внимание Кремля к турецкому направлению.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Путин
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar