Бригадный генерал Вооружённых сил Украины Владимир Шведюк, который занимается вопросами строительства укреплений на границе с Белоруссией, ранее имел гражданство России и владел квартирой в Москве. Об этом RT сообщил источник в российских силовых структурах.

По данным собеседника телеканала, Шведюк долгое время жил и учился в России. Источник утверждает, что в 1990-е годы его семья получила квартиру в столице, часть которой была оформлена на будущего украинского военного.

«Военный вышел из российского гражданства только после «крымской весны», когда ему на Украине пообещали карьерный рост. При этом его мать остаётся гражданкой Российской Федерации, получает российскую пенсию и имеет счета в российских банках», — сказал источник.

Владимир Шведюк с апреля 2024 года возглавляет оперативное командование ВСУ «Запад». В зоне его ответственности находятся направления у границ с Белоруссией и Приднестровьем, а также вопросы, связанные со строительством оборонительных сооружений.

Сейчас он выражается только на украинском. О неудобном моменте в виде гражданства матери предпочитает не вспоминать.

Ранее сообщалось, что более тысячи бывших военнослужащих ВСУ перешли на сторону России и воюют в составе четырёх подразделений. Украинская разведка фиксирует, что всё больше пленных военнослужащих ВСУ вступают в ряды Вооружённых сил РФ. ГУР удалось установить личности как минимум 62 бывших украинских военных, сражающихся на российской стороне.