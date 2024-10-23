Главу штаба беспилотных сил ВСУ уволили из-за подозрений в связях с Россией

Начальник штаба командования Сил беспилотных систем Вооружённых сил Украины (ВСУ) Роман Гладкий был снят с должности на фоне подозрений в связях его семьи с Россией. Об этом сообщил штаб-сержант беспилотных систем Александр Ярмак, чьи слова приводят украинские СМИ.

В СБУ отметили, что проверка Гладкого перед назначением не проводилась, так как законодательство этого не требует. Однако в 2020 году он успешно прошёл тест для допуска к государственной тайне.