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Опубликовано 23 октября 2024, 19:52

Главу штаба беспилотных сил ВСУ уволили из-за подозрений в связях с Россией

Начальник штаба украинских беспилотных сил Роман Гладкий снят с должности

Роман Гладкий. Обложка © Wikipedia / Mil.gov.ua

Роман Гладкий. Обложка © Wikipedia / Mil.gov.ua

Начальник штаба командования Сил беспилотных систем Вооружённых сил Украины (ВСУ) Роман Гладкий был снят с должности на фоне подозрений в связях его семьи с Россией. Об этом сообщил штаб-сержант беспилотных систем Александр Ярмак, чьи слова приводят украинские СМИ.

Новый начальник штаба, как сообщается, — экс-командир 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексей Халабуда.

В СБУ отметили, что проверка Гладкого перед назначением не проводилась, так как законодательство этого не требует. Однако в 2020 году он успешно прошёл тест для допуска к государственной тайне.

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Напомним, в сентябре главком ВСУ Александр Сырский отстранил Гладкого от обязанностей на время проверки, проводимой Службой безопасности Украины (СБУ). Подозрения касались российской связи семьи Гладкого: в украинской прессе утверждали, что его супруга имеет российский паспорт и жила в Крыму после его воссоединения с РФ в 2014 году. Дочь офицера также якобы участвовала в соревнованиях в Севастополе под флагом России.

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Анатолий Цейко
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