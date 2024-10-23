Главу штаба беспилотных сил ВСУ уволили из-за подозрений в связях с Россией
Начальник штаба украинских беспилотных сил Роман Гладкий снят с должности
Роман Гладкий. Обложка © Wikipedia / Mil.gov.ua
Начальник штаба командования Сил беспилотных систем Вооружённых сил Украины (ВСУ) Роман Гладкий был снят с должности на фоне подозрений в связях его семьи с Россией. Об этом сообщил штаб-сержант беспилотных систем Александр Ярмак, чьи слова приводят украинские СМИ.
Новый начальник штаба, как сообщается, — экс-командир 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексей Халабуда.
В СБУ отметили, что проверка Гладкого перед назначением не проводилась, так как законодательство этого не требует. Однако в 2020 году он успешно прошёл тест для допуска к государственной тайне.
Напомним, в сентябре главком ВСУ Александр Сырский отстранил Гладкого от обязанностей на время проверки, проводимой Службой безопасности Украины (СБУ). Подозрения касались российской связи семьи Гладкого: в украинской прессе утверждали, что его супруга имеет российский паспорт и жила в Крыму после его воссоединения с РФ в 2014 году. Дочь офицера также якобы участвовала в соревнованиях в Севастополе под флагом России.