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Регион
Опубликовано 1 сентября, 19:04

«Остров больше не наш»: Жители Ибицы потребовали остановить поток туристов

Жители Ибицы вышли на акцию протеста против туризма

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На испанском острове Ибица состоялась акция протеста, направленная против массового наплыва туристов. Как передаёт New York Post, мероприятие прошло 30 августа на одном из пляжей курорта и собрало около сотни местных жителей с плакатами и транспарантами.

Участники протеста заявили, что чрезмерный туристический поток наносит ущерб региону, ведёт к перенаселению острова и провоцирует стремительное удорожание жизни. Представители местной молодёжи особо отметили, что из-за ориентированности инфраструктуры исключительно на приезжих они всё чаще чувствуют себя чужими на своей родине.

Это не первая подобная акция в стране. Летом прошлого года в крупных испанских городах уже прошли массовые антитуристические демонстрации, участники которых требовали сокращения потока путешественников. Тогда одним из главных лозунгов стали слова о том, что туризм лишает местных жителей жилья, средств к существованию и перспектив.

«Молотовы» и горящие авто: На протестах с участием 20 тысяч итальянцев ранены 60 полицейских
«Молотовы» и горящие авто: На протестах с участием 20 тысяч итальянцев ранены 60 полицейских

Также недавно около 25 тысяч человек вышли на улицы испанской Пальма-де-Мальорки с требованием ограничить массовый туризм, однако многотысячная акция завершилась столкновениями с полицией. После применения дубинок и резиновых пуль медицинская помощь понадобилась восьми участникам протеста.

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Виталий Приходько
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