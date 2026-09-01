«Остров больше не наш»: Жители Ибицы потребовали остановить поток туристов

На испанском острове Ибица состоялась акция протеста, направленная против массового наплыва туристов. Как передаёт New York Post, мероприятие прошло 30 августа на одном из пляжей курорта и собрало около сотни местных жителей с плакатами и транспарантами.

Участники протеста заявили, что чрезмерный туристический поток наносит ущерб региону, ведёт к перенаселению острова и провоцирует стремительное удорожание жизни. Представители местной молодёжи особо отметили, что из-за ориентированности инфраструктуры исключительно на приезжих они всё чаще чувствуют себя чужими на своей родине.

Это не первая подобная акция в стране. Летом прошлого года в крупных испанских городах уже прошли массовые антитуристические демонстрации, участники которых требовали сокращения потока путешественников. Тогда одним из главных лозунгов стали слова о том, что туризм лишает местных жителей жилья, средств к существованию и перспектив.

Также недавно около 25 тысяч человек вышли на улицы испанской Пальма-де-Мальорки с требованием ограничить массовый туризм, однако многотысячная акция завершилась столкновениями с полицией. После применения дубинок и резиновых пуль медицинская помощь понадобилась восьми участникам протеста.