Ушаков встретится с посланником папы Римского по Украине в Москве в сентябре

Кардинал Маттео Дзуппи приедет в Москву в конце сентября для нового раунда обсуждений по конфликту на Украине. Об этом сообщил ИС «Вести» помощник президента России Юрий Ушаков.

О предстоящем визите Ушаков рассказал после разговора с представителем Ватикана. По его словам, они затрагивали в том числе детали будущего приезда Дзуппи в российскую столицу. Кардинал уже несколько раз посещал Россию в рамках миссии по содействию урегулированию конфликта. Предыдущие контакты с российской стороной были сосредоточены преимущественно на гуманитарных вопросах.

Ранее российский посол при Святом престоле Иван Солтановский заявил, что вопрос о приезде главы Католической церкви в Москву закрыт. Он прямо заявил, что эта тема полностью отсутствует в текущей политической повестке. С 24 по 28 августа в Москве находился секретарь Ватикана по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер.