Сыщик человеческой души: За что люди платят по 10 тысяч на приёме у психолога

Стоимость консультации психолога — от нескольких тысяч рублей за встречу — часто вызывает вопрос: почему за обычный разговор нужно платить такие суммы? Однако за час работы специалиста стоит не просто общение, а сложный анализ эмоций, поведения и жизненных ситуаций клиента. Об этом RuNews24.ru рассказала клинический психолог и психотерапевт Мария Таскесиги.

По словам специалиста, психолог похож на детектива, который изучает не только рассказ человека, но и скрытые детали: интонации, паузы, жесты, реакции и эмоциональные изменения.

В процессе консультации специалист одновременно анализирует услышанное, сопоставляет информацию с профессиональными знаниями и меняет стратегию разговора.

«В реальном времени сопоставляет историю с теориями, строит гипотезы, перестраивает стратегию. Это не «выслушивание», а высокоинтеллектуальная работа, требующая полной концентрации», — отметила эксперт.

Ещё одна задача специалиста — помочь человеку увидеть привычные ситуации под другим углом. Психолог не предлагает готовые ответы, а задаёт вопросы, которые позволяют заметить повторяющиеся модели поведения и найти собственные решения.

При этом специалист должен сохранять эмоциональную устойчивость, чтобы принимать чужие переживания, но не погружаться в них полностью.

Таскесиги объяснила, что помощь психиатра в психоневрологическом диспансере отличается от работы психолога. Психиатр является врачом, занимается диагностикой заболеваний и при необходимости назначает лечение. Психолог работает с людьми, которые сталкиваются с трудностями, но не нуждаются в медицинской терапии. Его инструменты — знания, опыт и способность помочь человеку разобраться в себе.

«Психолог берёт деньги не за то, что слушает. Вы платите за то, что рядом есть человек, который выдерживает ваши сложные эмоции, помогает увидеть новый путь и показывает, где искать ключи к разгадке», — заключила она.

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