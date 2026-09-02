Подмосковные спасатели предупредили об опасности купания в водоёмах в сентябре

Первый день сентября в Московском регионе будет по-летнему тёплым: температура воздуха может подняться до +26 градусов. Однако спасатели призвали не спешить закрывать купальный сезон — вода в подмосковных водоёмах уже стала слишком холодной. Об этом пишет «Радио 1» со ссылкой на спасателей.

Несмотря на солнечную погоду, отдых у воды может закончиться трагедией. Специалисты отметили, что температура ниже +18 градусов представляет серьёзную опасность для организма.

«Вода уже очень холодная. Даже если солнце будет припекать, от ледяной хватки в воде перехватывает дыхание. Температура воды ниже +18 – это не просто прохладно. Это сосудистый спазм, который может вырубить организм за секунды», — заявили спасатели.

По их словам, резкое охлаждение способно вызвать нарушение работы сердца, а при наличии скрытых проблем со здоровьем последствия могут оказаться особенно тяжёлыми. Кроме того, холод быстро снижает контроль над мышцами: внезапные судороги могут застать врасплох даже опытного пловца.

Особую опасность специалисты связали с купанием после употребления алкоголя. В такой ситуации человек хуже оценивает риски, а перепад температур может спровоцировать опасную реакцию организма.

«Перепад температур – коварная штука для всех. Особенно для нетрезвых купальщиков, которые считают, что им полезно освежиться в прохладной водичке», — подчеркнули в Мособлпожспасе.

Спасатели призвали жителей и гостей региона не рисковать ради последних тёплых дней и соблюдать правила безопасности у водоёмов.

Холодная вода остаётся одним из главных факторов риска при купании в конце сезона. Ранее Life.ru рассказывал, что резкое охлаждение организма может привести к спазму сосудов, головокружению и даже потере сознания.