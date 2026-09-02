«Мам, позвони этому дяде»: Почему взрослые дети всё ещё берут родителей на собеседование

Представители поколения Z всё чаще появляются на собеседованиях вместе с родителями. Мамы и папы не только помогают искать вакансии, но и сами связываются с компаниями, уточняют условия и иногда сопровождают детей на встречах с работодателями. О новой тенденции пишет «Вечерняя Москва».

Похожая ситуация наблюдается и за рубежом. Исследования показывают, что многие молодые сотрудники продолжают активно привлекать родителей к рабочим вопросам: от общения с начальством до выполнения тестовых заданий.

Психолог Роман Цветков считает, что такое поведение нельзя объяснять исключительно ленью или несамостоятельностью зумеров. По его словам, родители часто пытаются снизить тревогу за ребёнка, защитить его от неясных условий работы или возможного обмана.

Однако специалист отмечает, что если взрослый человек полностью передаёт родителям поиск вакансий, переговоры и принятие решений, это может говорить о проблемах с самостоятельностью.

«Сепарация — это процесс, а не один «день Х». Для трудоустройства в идеале она выглядит так: к 18–20 годам ребёнок уже должен уметь самостоятельно искать вакансии и проговаривать условия», — подчеркнул психолог.

При этом эксперты не считают явление исключительно особенностью поколения Z. Представитель бизнеса Дмитрий Мирошников рассказал, что родители помогали взрослым детям с поиском работы ещё несколько десятилетий назад.

По его словам, проблема возникает не тогда, когда семья поддерживает молодого человека, а когда родственник начинает отвечать за него на всех этапах — от первого звонка работодателю до обсуждения условий.

Мирошников отметил, что современные молодые люди лучше работают с технологиями, быстро находят информацию и умеют пользоваться цифровыми инструментами. Но иногда им сложнее действовать в ситуации, где нет готового решения.

«Сегодняшние 20-летние технологически вооружены сильнее любого предыдущего поколения, но некоторым из них ещё нужно научиться главному — не искать взрослого, который скажет, что делать дальше», — заключил эксперт.

Психолог Ирина Невзорова добавила, что часть молодых людей стремится к форматам занятости с минимальной ответственностью. По её мнению, такая тенденция заставляет задуматься о том, каким будет рынок труда в будущем.

Ранее Life.ru рассказывал, что около 257 млн молодых людей в возрасте 15–24 лет по всему миру не работают, не учатся и не проходят профподготовку. За два года их число выросло примерно на 9 млн. Самая сложная ситуация наблюдается в арабских странах и Северной Африке, где без работы и образования остаётся почти каждый третий молодой человек.