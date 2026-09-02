Путин назвал беспилотники главным вызовом, с которым РФ справляется

Беспилотники вышли на первое место среди вызовов, с которыми Россия справляется. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил после саммита ШОС, говоря о развитии вооружений.

Российский лидер назвал БПЛА «главным вызовом». По словам президента, противостояние беспилотным системам теперь охватывает сразу несколько направлений. Такие технологии используются не только в воздухе, но и под водой, на море и на суше. Однако глава государства отметил, что Россия уже адаптируется к новым условиям и справляется с ними.

Ранее Путин заявил, что не сомневается в дальнейшем ослаблении ВСУ. При этом российский лидер отметил, что назвать точные сроки развития ситуации сейчас невозможно. По словам президента, прогнозировать время завершения боевых действий крайне сложно из-за их характера.