Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября, 22:45

«Уйдём хоть завтра»: Путин высказался о будущем российской военной базы в Армении

Путин заявил о готовности сохранить присутствие военной базы РФ в Армении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Россия готова сохранить военное присутствие в Армении, если этого будет хотеть армянский народ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Глава государства отметил, что вопрос о дальнейшем пребывании российской военной базы в Гюмри должен решаться с учётом позиции армянской стороны.

«А если армянский народ хочет, чтобы там было какое-то военное российское оружие, мы останемся, будем работать, сотрудничать», — сказал Путин.

При этом российский лидер заявил, что Москва не будет настаивать на сохранении базы, если власти и граждане Армении посчитают её присутствие ненужным.

«Если Армения считает, что российская база Армении не нужна, мы уйдём хоть завтра», — подчеркнул Путин.

Российская 102-я военная база располагается в армянском Гюмри. Она является одним из элементов военного сотрудничества между двумя странами.

«Всё началось с проблем Карабаха»: Путин раскрыл причину разногласий России и Армении
«Всё началось с проблем Карабаха»: Путин раскрыл причину разногласий России и Армении

Также в ходе своего выступления Путин заявил о значительных преимуществах, которые Армения получает от членства в Евразийском экономическом союзе. Глава государства подчеркнул, что речь идёт о целом комплексе выгодных условий. Так, по его словам, для армянской стороны цена установлена на уровне $138 за тысячу кубометров. Для сравнения он указал на европейские расценки, где тот же объем обходится в €800.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Армения
  • Россия
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar