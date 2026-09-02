«Уйдём хоть завтра»: Путин высказался о будущем российской военной базы в Армении
Путин заявил о готовности сохранить присутствие военной базы РФ в Армении
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Россия готова сохранить военное присутствие в Армении, если этого будет хотеть армянский народ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.
Глава государства отметил, что вопрос о дальнейшем пребывании российской военной базы в Гюмри должен решаться с учётом позиции армянской стороны.
«А если армянский народ хочет, чтобы там было какое-то военное российское оружие, мы останемся, будем работать, сотрудничать», — сказал Путин.
При этом российский лидер заявил, что Москва не будет настаивать на сохранении базы, если власти и граждане Армении посчитают её присутствие ненужным.
«Если Армения считает, что российская база Армении не нужна, мы уйдём хоть завтра», — подчеркнул Путин.
Российская 102-я военная база располагается в армянском Гюмри. Она является одним из элементов военного сотрудничества между двумя странами.
Также в ходе своего выступления Путин заявил о значительных преимуществах, которые Армения получает от членства в Евразийском экономическом союзе. Глава государства подчеркнул, что речь идёт о целом комплексе выгодных условий. Так, по его словам, для армянской стороны цена установлена на уровне $138 за тысячу кубометров. Для сравнения он указал на европейские расценки, где тот же объем обходится в €800.
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