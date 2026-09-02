Путин: Желающий «сожрать» Россию может «схлопотать по зубам»

Президент России Владимир Путин объяснил смысл своей аллегории про косаток и белых медведей. По его словам, речь шла о том, что попытка поставить Россию в подчинённое положение может встретить жёсткий ответ.

Отвечая на вопрос журналистов, глава государства отметил, что косатки являются сильными хищниками, но при этом остаются умными животными.

Путин добавил, что если проводить аналогию с международной политикой, то у коллективного Запада ранее были другие определения, в частности «акулы империализма».

«Смысл того, что я говорил, заключается в том, что если кто-то попытается нас стащить вниз по пищевой цепочке или слопать, сожрать нас, то может схлопотать и по зубам. Россия готова сделать это, несмотря на быстрорастущие аппетиты и зубы этих акул», — сказал российский лидер.

Также в ходе пресс-конференции Путин заявил, что переговоры по Украине сейчас фактически не продвигаются, однако Москва не намерена отказываться от возможного участия других сторон, если их действия помогут сдвинуть процесс с места. Российский лидер отметил, что для работы над возможными решениями потребуются специалисты разных направлений, включая военных и дипломатов.