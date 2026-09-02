Если, не дай Бог: Путин предупредил Киев об ответе за возможные атаки на гражданские самолёты

Президент РФ Владимир Путин предупредил Киев об ответе в случае реализации угроз в адрес гражданской авиации. Глава государства высказался на эту тему во время общения с прессой после саммита ШОС в Бишкеке.

Российский лидер подчеркнул, что в случае трагических инцидентов ответные меры последуют обязательно. «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдём, чем ответить. Пусть никто не сомневается», — сказал он.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал план по созданию рисков для гражданской авиации в небе над Россией. По его словам, массовое использование БПЛА должно сделать полёты в воздушном пространстве РФ небезопасными, в том числе для гражданских авиаперевозчиков, обслуживающих маршруты в Москву, Петербург и другие мегаполисы.