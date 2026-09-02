«Был рад и удивлён»: Путин раскрыл средний возраст специалистов на предприятиях ВПК

Средний возраст инженеров, работающих на российских оборонных производствах, составляет около 35 лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

Глава государства рассказал, что его впечатлила встреча с представителями малого и среднего бизнеса, а также инженерных школ.

«Вы знаете, меня просто очень порадовала встреча с представителями малого и среднего бизнеса, инженерных новых народившихся школ. Там (на оборонных производствах. — Прим. Life.ru) средний возраст наших специалистов инженеров — 35 лет. Вот недавно встречался. Я был просто рад и удивлён», — подчеркнул Путин.

Также Владимир Путин заявил, что ремонт нефтеперерабатывающих заводов после ударов ВСУ почти завершён. Глава государства уточнил, что в работе остаётся лишь 10% мощностей, получивших повреждения. При этом он обратил внимание на важность того, чтобы по уже восстановленным предприятиям не было новых попаданий.