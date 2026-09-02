«Был рад и удивлён»: Путин раскрыл средний возраст специалистов на предприятиях ВПК
Путин: Средний возраст инженеров на оборонных производствах в России — 35 лет
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Средний возраст инженеров, работающих на российских оборонных производствах, составляет около 35 лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции по итогам саммита ШОС.
Глава государства рассказал, что его впечатлила встреча с представителями малого и среднего бизнеса, а также инженерных школ.
«Вы знаете, меня просто очень порадовала встреча с представителями малого и среднего бизнеса, инженерных новых народившихся школ. Там (на оборонных производствах. — Прим. Life.ru) средний возраст наших специалистов инженеров — 35 лет. Вот недавно встречался. Я был просто рад и удивлён», — подчеркнул Путин.
Также Владимир Путин заявил, что ремонт нефтеперерабатывающих заводов после ударов ВСУ почти завершён. Глава государства уточнил, что в работе остаётся лишь 10% мощностей, получивших повреждения. При этом он обратил внимание на важность того, чтобы по уже восстановленным предприятиям не было новых попаданий.
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