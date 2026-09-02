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Опубликовано 1 сентября, 23:46

Путин оценил ущерб от атак ВСУ на российские торговые суда в 1% ВВП

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Удары по российским торговым судам нанесли экономике страны ущерб примерно на 1% ВВП. При этом президент РФ Владимир Путин назвал такие потери некритичными для России.

«Общий ущерб, по нашим предварительным подсчётам, составил, в общем-то, немало, около 1% ВВП. Это не критический ущерб для нас. И они не могут нанести нам критического ущерба. Но ущерб-то таки есть», — сказал российский лидер.

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Ранее Владимир Путин заявил, что российские военные при нанесении ударов по судам, связанным с поставками на Украину, выбирали в качестве целей те, что перевозили вооружение и боеприпасы. Президент подчеркнул, что гражданские суда не подвергались атакам. По его словам, речь шла о точечных поражениях, при которых российская сторона заранее определяла назначение судна.

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