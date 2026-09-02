Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября, 23:52

Путин описал фантастические предложения Киева шуткой про желание съесть чужое

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва получает от Украины предложения, которые он назвал «экзотическими». Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции после саммита ШОС в Бишкеке.

По словам российского лидера, после ответных действий российских войск в отношении украинского экспорта в Чёрном море ситуация для Киева стала сложнее.

«Я уже говорил, они делают некоторые предложения. Не буду сейчас раскрывать, не положено, вроде, раскрывать такие вещи. Я уже сказал, что предложения носят экзотический характер. Действительно экзотический», — сказал президент.

Глава государства сравнил суть этих инициатив с известной шутливой формулой: сначала воспользоваться чужими преимуществами, а затем решать вопросы по отдельности.

«Знаете, шутка у нас есть: «Сначала давай съедим твоё, а потом каждый своё». Вот у них примерно такие предложения», — резюмировал Путин.

Путин: Желающий «сожрать» Россию может «схлопотать по зубам»
Путин: Желающий «сожрать» Россию может «схлопотать по зубам»

Также в ходе пресс-конференции Путин заявил, что переговоры по Украине сейчас фактически не продвигаются, однако Москва не намерена отказываться от возможного участия других сторон, если их действия помогут сдвинуть процесс с места. Российский лидер отметил, что для работы над возможными решениями потребуются специалисты разных направлений, включая военных и дипломатов.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Путин
  • Россия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar