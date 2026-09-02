Путин описал фантастические предложения Киева шуткой про желание съесть чужое

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва получает от Украины предложения, которые он назвал «экзотическими». Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции после саммита ШОС в Бишкеке.

По словам российского лидера, после ответных действий российских войск в отношении украинского экспорта в Чёрном море ситуация для Киева стала сложнее.

«Я уже говорил, они делают некоторые предложения. Не буду сейчас раскрывать, не положено, вроде, раскрывать такие вещи. Я уже сказал, что предложения носят экзотический характер. Действительно экзотический», — сказал президент.

Глава государства сравнил суть этих инициатив с известной шутливой формулой: сначала воспользоваться чужими преимуществами, а затем решать вопросы по отдельности.

«Знаете, шутка у нас есть: «Сначала давай съедим твоё, а потом каждый своё». Вот у них примерно такие предложения», — резюмировал Путин.

Также в ходе пресс-конференции Путин заявил, что переговоры по Украине сейчас фактически не продвигаются, однако Москва не намерена отказываться от возможного участия других сторон, если их действия помогут сдвинуть процесс с места. Российский лидер отметил, что для работы над возможными решениями потребуются специалисты разных направлений, включая военных и дипломатов.