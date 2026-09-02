Путин назвал ШОС одной из самых мощных региональных структур

Президент России Владимир Путин оценил влияние Шанхайской организации сотрудничества через совокупный масштаб входящих в неё государств. По его словам, объединение представляет собой значительную часть мировой экономики и населения.

На страны ШОС приходится более половины населения планеты, а их суммарная доля в мировом ВВП составляет около трети. Кроме того, государства-участники располагают крупными запасами природных ресурсов и значительными логистическими возможностями. По словам российского лидера, «это полмира».

Ранее Владимир Путин заявил о значительных преимуществах, которые Армения получает от членства в Евразийском экономическом союзе. Глава государства подчеркнул, что речь идёт о целом комплексе выгодных условий. В качестве примера он привёл стоимость газа. Путин уточнил, что для армянской стороны цена установлена на уровне $138 за тысячу кубометров. Для сравнения он указал на европейские расценки, где тот же объём обходится в €800.