Футболисты Плата и Мартинс провалили медосмотр в московском «Динамо»

Эквадорский нападающий не станет игроком московского «Динамо». Переход футболиста из бразильского «Фламенго» сорвался после того, как он не прошёл медицинское обследование в российском клубе. О том, что сделка не состоится, сообщил журналист Вене Касагранде со ссылкой на пресс-службу «Фламенго».

Плата прибыл в Москву 30 августа для завершения переговоров о переходе. В тот же день в столицу России прилетел другой потенциальный новичок «Динамо» — бразилец Матеус Мартинс из «Ботафого».

«Фламенго» во второй половине дня во вторник получил уведомление со стороны «Динамо» о том, что нападающий Гонсало Плата не соответствует медицинским параметрам российской команды. Игрок был отпущен «Фламенго» для прохождения обследований и подписания контракта, но сделка не будет завершена», — сказано в заявлении клуба, которое цитирует Касагранде.

По информации издания O Globo, Мартинс также не смог пройти медицинский осмотр в московской команде.

25-летний Плата выступает за «Фламенго» с 2024 года. За это время он провёл 99 матчей, забил 9 голов и сделал 14 результативных передач. Вместе с бразильским клубом футболист выиграл чемпионат страны, Кубок Бразилии, Суперкубок и Кубок Либертадорес.

На международном уровне Плата провёл 54 матча за сборную Эквадора, забил 9 голов и участвовал в чемпионатах мира 2022 и 2026 годов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отклонил второе предложение «Ромы» по бразильскому футболисту Луису Энрике и не стал продавать игрока за €43 млн. После отказа петербуржцев итальянский клуб прекратил переговоры. Римляне предлагали €38 млн фиксированной суммы и ещё €5 млн в виде бонусов за выполнение условий. Это была вторая попытка «Ромы» договориться с сине-бело-голубыми.