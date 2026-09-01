«Зенит» отказался продавать Луиса Энрике «Роме» за €43 млн

«Зенит» отклонил второе предложение «Ромы» по бразильскому футболисту Луису Энрике и не стал продавать игрока за €43 млн. Как сообщает ESPN Brasil, после отказа петербуржцев итальянский клуб прекратил переговоры.

Римляне предлагали €38 млн фиксированной суммы и ещё €5 млн в виде бонусов за выполнение условий. Это была вторая попытка «Ромы» договориться с сине-бело-голубыми.

Увеличение суммы не изменило позицию «Зенита». По данным ESPN, клуб отказал итальянцам во второй раз, после чего те переключились на поиск других вариантов в Европе. В качестве одной из альтернатив Луису Энрике «Рома» рассматривает немецкого футболиста Джейми Левелинга из «Штутгарта».

Луису Энрике 25 лет, ранее он выступал за «Ботафого». Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в €24 млн — почти вдвое ниже суммы последнего предложения «Ромы».