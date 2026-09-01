«Зенит» отказался продавать Луиса Энрике «Роме» за €43 млн
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«Зенит» отклонил второе предложение «Ромы» по бразильскому футболисту Луису Энрике и не стал продавать игрока за €43 млн. Как сообщает ESPN Brasil, после отказа петербуржцев итальянский клуб прекратил переговоры.
Римляне предлагали €38 млн фиксированной суммы и ещё €5 млн в виде бонусов за выполнение условий. Это была вторая попытка «Ромы» договориться с сине-бело-голубыми.
Увеличение суммы не изменило позицию «Зенита». По данным ESPN, клуб отказал итальянцам во второй раз, после чего те переключились на поиск других вариантов в Европе. В качестве одной из альтернатив Луису Энрике «Рома» рассматривает немецкого футболиста Джейми Левелинга из «Штутгарта».
Луису Энрике 25 лет, ранее он выступал за «Ботафого». Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в €24 млн — почти вдвое ниже суммы последнего предложения «Ромы».
Луис Энрике уже успел отметиться в составе «Зенита»: в декабре 2025 года он забил «Акрону» в матче, после которого петербуржцы временно возглавили таблицу РПЛ. В конце августа сине-бело-голубые уступили «Спартаку» со счётом 0:2, а Life.ru собрал итоги последнего дерби двух столиц.
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