Рейс Pegasus из Антальи в Москву вернулся в аэропорт вылета

Самолёт Pegasus, следовавший из Антальи в Москву, развернулся в воздушном пространстве Литвы и вернулся в Турцию. Airbus A321 приземлился в аэропорту Антальи, откуда вылетел несколькими часами ранее. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Рейс отправился в 19:45 по московскому времени. Уже над районом Каунаса экипаж изменил направление движения, после чего лайнер отправился обратно к месту вылета. На этом же направлении другие турецкие борта продолжили полёт. Самолёты Turkish Airlines, следовавшие в Москву из Стамбула и Антальи, от маршрута не отклонялись. О причинах возвращения самолёта Pegasus в аэропорт не сообщили.

Ранее рейс Turkish Airlines из Антальи в Санкт-Петербург вечером 31 августа пришлось посадить в Минске из-за неадекватного поведения одного из пассажиров. После передачи нарушителя правоохранителям лайнер продолжил маршрут. Остановка в белорусской столице заняла около 40 минут. При этом каких-либо технических неисправностей у самолёта не обнаружили.