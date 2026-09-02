ВСУ формируют новые бригады беспилотных систем, чтобы просить Запад о помощи

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) формирует две новые бригады беспилотных систем. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

По данным собеседника агентства, речь идёт о создании 445-й и 446-й бригад БПС. Как утверждается, одной из целей формирования новых подразделений может быть привлечение дополнительной финансовой и военной помощи со стороны западных стран.

«Кроме того, неизвестно, откуда ВСУ будут брать личный состав. Скорее всего, людей будут переводить из уже существующих подразделений без их согласия», — сказал собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что военные ВС РФ замкнули кольцо вокруг еще одного подразделения украинской армии в северо-восточной части Харьковской области. По его словам, в окружение попали силы противника, чья численность достигает двух тысяч человек. Территория, на которой оказались заблокированы войска, составляет 460 квадратных километров.