Внутренний конфликт в одном из подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) закончился приказом об устранении двух военнослужащих. Командир батальона штурмового полка «Волки Да Винчи» распорядился избавиться от бойцов из-за жалоб на пытки и поборы, пишет ТАСС.

Решение, судя по записи переговоров, было доведено до командира роты с позывным Рефери. Комбат потребовал выполнить его во время следующего перемещения подразделения. Согласно российским силовым структурам, переговоры командиров проходили без шифрования. Причиной конфликта стали жалобы бойцов с позывными Брат и Труба на порядки внутри подразделения. Они, в частности, жаловались на пытки и поборы.

Ранее в штурмовом полку ВСУ «Скала» произошёл очередной случай гибели военнослужащего вне боя. По данным российских силовых структур, сослуживцы убили 33-летнего оператора беспилотников. В украинском подразделении известно более чем о 100 случаях небоевых потерь. Военнослужащие сначала связали мужчине руки, после чего обезглавили.