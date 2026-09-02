2 сентября расчёты ПВО уничтожили семь беспилотников, летевших на Москву

Средствами противовоздушной обороны в небе над Москвой уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Специалисты оперативных служб проводят работы в районах падения обломков, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее линия электропередачи, расположенная на территории Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области, была повреждена в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Кроме того, в результате удара БПЛА квадрокоптерного типа по территории частного домовладения, пострадала теплица. Атака беспилотников также была направлена на припаркованный автомобиль «ВАЗ-21124», в результате чего транспортное средство получило механические повреждения.