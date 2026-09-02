Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября, 05:06

В Перми горит объект на площади 2,1 тысячи квадратных метров

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Перми спасатели борются с крупным возгоранием на производственном объекте. Инцидент произошел на территории посёлка Новые Ляды.

По данным пресс-службы МЧС, сигнал о происшествии поступил экстренным службам утром. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что пламя охватило здание цеха.

Специалистам удалось локализовать стихию на площади 2,1 тысячи квадратных метров. Сейчас пожарные продолжают проливку конструкций и ликвидацию очагов тления.

На данный момент сведений о пострадавших нет. Причины ЧП устанавливаются дознавателями ведомства.

В Ростовской области расчёты ПВО сбили БПЛА в Кашарском и Шолоховском районах
В Ростовской области расчёты ПВО сбили БПЛА в Кашарском и Шолоховском районах

Ранее трое мужчин получили акубаротравмы во время атак беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Шебекино Белгородской области. Двое из них находились в грузовых автомобилях, ещё один обратился за помощью после взрыва FPV-дрона на дороге. Двух пострадавших доставили в городскую больницу №2 Белгорода. После оказания медицинской помощи их оставили на амбулаторном лечении. Ещё один мужчина самостоятельно пришёл в Шебекинскую ЦРБ и вскоре был отпущен домой.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar