В Перми горит объект на площади 2,1 тысячи квадратных метров
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В Перми спасатели борются с крупным возгоранием на производственном объекте. Инцидент произошел на территории посёлка Новые Ляды.
По данным пресс-службы МЧС, сигнал о происшествии поступил экстренным службам утром. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что пламя охватило здание цеха.
Специалистам удалось локализовать стихию на площади 2,1 тысячи квадратных метров. Сейчас пожарные продолжают проливку конструкций и ликвидацию очагов тления.
На данный момент сведений о пострадавших нет. Причины ЧП устанавливаются дознавателями ведомства.
Ранее трое мужчин получили акубаротравмы во время атак беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Шебекино Белгородской области. Двое из них находились в грузовых автомобилях, ещё один обратился за помощью после взрыва FPV-дрона на дороге. Двух пострадавших доставили в городскую больницу №2 Белгорода. После оказания медицинской помощи их оставили на амбулаторном лечении. Ещё один мужчина самостоятельно пришёл в Шебекинскую ЦРБ и вскоре был отпущен домой.
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