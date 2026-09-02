В Перми горит объект на площади 2,1 тысячи квадратных метров

Ранее трое мужчин получили акубаротравмы во время атак беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Шебекино Белгородской области. Двое из них находились в грузовых автомобилях, ещё один обратился за помощью после взрыва FPV-дрона на дороге. Двух пострадавших доставили в городскую больницу №2 Белгорода. После оказания медицинской помощи их оставили на амбулаторном лечении. Ещё один мужчина самостоятельно пришёл в Шебекинскую ЦРБ и вскоре был отпущен домой.