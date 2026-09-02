Отказ европейских стран от российского газа негативно отразился на их экономике и благосостоянии населения. Такое мнение на полях ВЭФ высказал замглавы МИД России Александр Грушко.

По словам дипломата, решение отказаться от российских энергоресурсов было выбором самих европейских государств, однако последствия этой политики, как считает Грушко, ощущают прежде всего их жители.

Он заявил, что речь идёт о деиндустриализации, безработице и снижении возможностей в сфере образования. По словам замминистра, последствия отказа от российского газа затрагивают различные направления социального обеспечения.

Ранее Путин заявил, что Россия готова возобновить поставки газа в Европу и Германию, однако для этого Берлину необходимо принять соответствующее решение. По словам президента, немецким властям мешают американские санкции.