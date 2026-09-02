«Король марафонов» в бегах: Блиновского официально разыскивают приставы

Судебные приставы объявили Алексея Блиновского в розыск. Причиной стали многомесячные невыплаты по налоговым обязательствам, пишет SHOT.

Всё началось ещё в декабре прошлого года, когда ФНС выставила 43-летнему предпринимателю счёт на сумму около 388 тысяч рублей. Алексей долг не погасил, и с учётом пеней сумма выросла до 432 тысяч рублей. В августе Федеральная служба судебных приставов возбудила производство по принудительному взысканию задолженности.

Помимо налогов, у Блиновского есть и другие финансовые обязательства: он задолжал 17 тысяч рублей за коммунальные услуги в Адыгее. Этот долг связан с компанией по выращиванию деревьев, которую супруги зарегистрировали там в 2020 году, однако бизнес не принес успеха. Общая сумма долга Алексея на данный момент достигает 9,5 млн рублей. При этом сам Блиновский продолжает проходить службу в зоне СВО.

Ранее сообщалось о попытках предпринимателя спасти имущество от ареста: в декабре он продал свой внедорожник за 180 тысяч рублей — стоимость автомобиля оказалась в 30 раз ниже рыночной. Сейчас сделка находится в процессе оспаривания.

Тем временем его супруга, Елена Блиновская, отбывает наказание во Владимирской колонии. Недавно она отметила там 45-летие. За полгода работы швеей «королева марафонов» заработала около 36 тысяч рублей.