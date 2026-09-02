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Опубликовано 2 сентября, 05:30

«Король марафонов» в бегах: Блиновского официально разыскивают приставы

SHOT: Алексея Блиновского объявили в розыск судебные приставы

Обложка © VK / Елена Блиновская

Обложка © VK / Елена Блиновская

Судебные приставы объявили Алексея Блиновского в розыск. Причиной стали многомесячные невыплаты по налоговым обязательствам, пишет SHOT.

Всё началось ещё в декабре прошлого года, когда ФНС выставила 43-летнему предпринимателю счёт на сумму около 388 тысяч рублей. Алексей долг не погасил, и с учётом пеней сумма выросла до 432 тысяч рублей. В августе Федеральная служба судебных приставов возбудила производство по принудительному взысканию задолженности.

Помимо налогов, у Блиновского есть и другие финансовые обязательства: он задолжал 17 тысяч рублей за коммунальные услуги в Адыгее. Этот долг связан с компанией по выращиванию деревьев, которую супруги зарегистрировали там в 2020 году, однако бизнес не принес успеха. Общая сумма долга Алексея на данный момент достигает 9,5 млн рублей. При этом сам Блиновский продолжает проходить службу в зоне СВО.

Ранее сообщалось о попытках предпринимателя спасти имущество от ареста: в декабре он продал свой внедорожник за 180 тысяч рублей — стоимость автомобиля оказалась в 30 раз ниже рыночной. Сейчас сделка находится в процессе оспаривания.

Суд признал ещё один налоговый долг Блиновской
Суд признал ещё один налоговый долг Блиновской

Тем временем его супруга, Елена Блиновская, отбывает наказание во Владимирской колонии. Недавно она отметила там 45-летие. За полгода работы швеей «королева марафонов» заработала около 36 тысяч рублей.

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Оксана Попова
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