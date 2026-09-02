«Придти» отменяется: В Институте Пушкина раз и навсегда разобрались с главным глаголом русского языка

В современном русском литературном языке нормативным считается только вариант «прийти». Об этом РИА «Новости» сообщил заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.

Сегодня написать это слово иначе — значит отступить от действующей литературной нормы. В русском языке правильным признаётся только вариант «прийти» с буквой «й». Соответствующее написание зафиксировано в Толковом словаре государственного языка Российской Федерации 2025 года. Над его созданием работали специалисты Санкт-Петербургского государственного университета.

Нынешнее правило появилось не сразу. До 1956 года в употреблении находились сразу три формы: «прийти», «придти» и «притти». Тогда перед Орфографической комиссией Академии наук СССР стояла задача привести написание слов к единому стандарту. В результате специалисты остановились на форме «прийти». Выбор объяснялся в том числе сходством с другими однокоренными глаголами. В качестве аналогий рассматривались слова «зайти», «дойти», «уйти», «отойти» и другие.

Ранее сообщалось, что диалектные слова постепенно уходят из повседневной речи жителей Курганской области. Вместе с ними исчезают и названия предметов, блюд и других реалий, которые почти не встречаются в современной жизни. Жители региона всё реже используют, например, слово «кулага». Так называли кисло-сладкий напиток, приготовленный из муки с солодом.