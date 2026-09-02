Путин освободил Алексея Аникина от должности главы МЧС Петербурга

Президент России Владимир Путин освободил генерал-лейтенанта Алексея Аникина от должности начальника ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Об этом сообщил журналист ВГТРК Эдуард Петров в своём Telegram-канале.

Президент одновременно освободил от должностей ещё двух руководителей следственных управлений СК России. В Ямало-Ненецком автономном округе пост покинул Андрей Егоров. Руководитель следственного управления СК по Курской области Андрей Гусев также был освобождён от занимаемой должности.

Алексей Аникин возглавлял региональное ведомство с июля 2015 года. До этого он много лет служил в системе пожарной охраны Петербурга и занимал руководящие должности в городском управлении МЧС. В апреле 2026 года стало известно, что генерал подал документы для участия в праймериз «Единой России». Он планировал претендовать на участие в выборах в Законодательное собрание Петербурга по 17-й региональной группе кандидатов.

Ранее сообщалось, что новое назначение в российских Вооружённых силах связано с формированием войск беспилотных систем. Генерал-полковник Денис Лямин приступил к исполнению обязанностей их начальника. К работе военачальник приступил после приказа министра обороны Андрея Белоусова.