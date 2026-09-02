Собянин сообщил об уничтожении ещё трёх вражеских БПЛА, летевших на Москву

Ещё три беспилотника, направлявшихся к Москве, уничтожены. Об этом утром 2 сентября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Собянина, после уничтожения аппаратов на земле обнаружены их фрагменты. Сейчас там работают сотрудники экстренных служб. Подробности о последствиях произошедшего уточняются.

Ранее в ночь на 2 сентября российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников. Налёт продолжался с 20:00 1 сентября до 08:00 следующего дня. За этот период военные зафиксировали и уничтожили 130 украинских БПЛА самолётного типа.