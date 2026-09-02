Не такой вайб — не значит плохой работник: Григоренко и Костин заступились за зумеров

Вице-премьер Дмитрий Григоренко призвал не оценивать зумеров однозначно и напомнил, что непривычные для старших коллег рабочие привычки молодых могут приносить результат.

На ВЭФ он рассказал историю IT-специалиста, который постоянно обращался к ИИ во время совещаний: сначала это казалось работодателям странным, но позже выяснилось, что с помощью нейросети сотрудник находил решения рабочих проблем. В итоге он получил годовую премию.

«Нельзя так вот чёрно-бело, что ли, на это всё смотреть. Это мир, в котором мы живём», — сказал Григоренко, слова которого приводит РБК.

При этом вице-премьер признал, что есть границы: сотрудника, который без согласования пропустил работу ради ретрита в Таиланде, он бы уволил сразу.

Глава ВТБ Андрей Костин тем временем рассказал, что его удивляет желание молодых мужчин работать четыре дня в неделю. По его словам, раньше он считал, что мужчина должен «пахать», зарабатывать и строить карьеру, однако сейчас признаёт: у сотрудников могут быть разные интересы и потребности, а работа не обязана занимать всё их время.

Ранее министр труда Антон Котяков заявил, что перейти на четырёхдневную рабочую неделю в России можно уже сейчас по соглашению между работодателем и сотрудниками. При этом действующее законодательство позволяет устанавливать и шестидневный график.