Китайский блогер Даньдань запустила стрим с российскими товарами на ВЭФ

Известная китайская блогер Ян Жуньсинь, более известная как Даньдань, запустила прямой эфир с продвижением российских товаров на Восточном экономическом форуме. Трансляцию организовал Российский экспортный центр в рамках фестиваля «Сделано в России». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Российские бренды заслуживают доверия у китайской аудитории, они проверенные, экологически чистые и качественные. Мы сделаем всё, чтобы товары из России понравились каждой китайской семье», — заявила Даньдань на церемонии открытия.

Для Даньдань это уже не первая совместная работа с РЭЦ. В прошлом году она провела шестичасовой эфир прямо с Красной площади. Результат той трансляции оказался более чем заметным: продажи российских товаров по её итогам превысили 1 миллиард рублей. За эфиром тогда следили 11,3 миллиона человек. Теперь организаторы рассчитывают вновь привлечь внимание китайской аудитории к продукции из России.

Ранее сообщалось, что участники XI Восточного экономического форума во Владивостоке могут познакомиться не только с деловой программой, но и с блюдами из дальневосточных продуктов. На рыбном рынке гостям предлагают уху, крабовые чебуреки, оленину и минтай. Цены на такие блюда находятся в диапазоне от 650 до 700 рублей.