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Опубликовано 2 сентября, 07:21

Россиянина с гражданством Швеции осудили на 14 лет за помощь ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Россиянина, у которого есть шведское подданство, приговорили к 14 годам колонии за государственную измену — он перевёл деньги военному ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Речь идёт о Максиме Артёмове 1978 года рождения. Приговор ему вынес Краснодарский краевой суд, признав виновным в госизмене.

«Решением суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, двух лет ограничения свободы и штрафа в размере 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении ЦОС. Там уточнили, что Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил это решение в силе.

По информации ведомства, ранее Артёмов уже был судим за разбой. Выйдя на свободу в 2002 году, он перебрался в Швецию и получил там гражданство.

С 2021 года мужчина по документам на временное проживание жил в Одессе. В 2024 году, как установила ФСБ, он со своего счёта в шведском банке Revolut отправил деньги военнослужащему украинской армии.

Переводил деньги на Украину: Россиянин получил серьёзный срок за государственную измену
Переводил деньги на Украину: Россиянин получил серьёзный срок за государственную измену

Ранее Life.ru рассказывал, что Запорожский областной суд приговорил к 14 годам колонии общего режима пенсионерку из Бердянска 1952 года рождения. По версии следствия, после начала спецоперации у неё сложилось негативное отношение к российским властям, и она переводила средства на нужды ВСУ. При этом в 2023 году женщина оформила российское гражданство. Помимо срока, ей назначили год ограничения свободы.

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Вероника Бакумченко
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