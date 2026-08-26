Запорожский областной суд вынес обвинительный приговор жительнице Бердянска, обвиняемой в совершении государственной измены. Пенсионерка 1952 года рождения приговорена к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на один год.

Пенсионерка из Бердянска получила 14 лет колонии за переводы для нужд ВСУ. Видео © Запорожский областной суд

Согласно материалам дела, после начала специальной военной операции у подсудимой сформировалось негативное отношение к политике российских властей. Несмотря на то, что в 2023 году она оформила российское гражданство, уже в июне 2024 года женщина решила оказать финансовую поддержку украинской армии.

Используя мобильное приложение украинского банка, осуждённая совершила переводы на счета, которые используются для финансирования ВСУ. Общая сумма транзакций составила 1 500 гривен (около 3 383 рублей по курсу ЦБ РФ).

В пресс-службе суда пояснили, что действия гражданки были квалифицированы по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Следствие и суд установили, что финансовая помощь иностранному государству была направлена против безопасности Российской Федерации, что повлекло за собой назначение сурового наказания.