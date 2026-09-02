Гавришко: Заявление Путина об Украине показало, что Москву больше не обманут

Опыт Минских соглашений повлиял на отношение Москвы к новым мирным инициативам. К такому мнению в соцсети Х пришла украинский историк Марта Гавришко. По её мнению, Россия теперь воспринимает временную паузу как подготовку к следующему витку противостояния.

Свои выводы Гавришко связала с заявлением президента России Владимира Путина об Украине. По словам историка, в Кремле помнят обстоятельства вокруг Минских соглашений и последовавшие за ними политические игры. Отдельно она упомянула бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. Та ранее говорила, что Минские договорённости позволили Украине получить время для укрепления.

«С точки зрения Москвы, урок предельно ясен: очередная пауза, которая лишь даёт время на перевооружение, — это не мир. Это антракт перед следующей войной», — написала она.

Устойчивый мир, по мнению историка, невозможен без серьёзного отношения Запада к российским опасениям в сфере безопасности. Она считает, что их нельзя высмеивать, игнорировать или делать вид, будто таких проблем не существует. Кроме того, Гавришко выступила за устранение причин конфликта, а не простое замораживание его последствий. Такой подход, по её словам, должен быть основой долгосрочного урегулирования. Ключевым условием историк также назвала изменение восприятия Украины. По её мнению, страна не должна рассматриваться как «антироссийский» проект.

Ранее Путин заявил, что переговорный процесс по Украине сейчас фактически находится в состоянии паузы. При этом Москва не исключает участия других сторон, если их действия смогут помочь возобновить продвижение по возможному урегулированию.