Поддельную китайскую чёрную икру из «потрохов» в России выдают за отечественный деликатес

Часть чёрной икры, которую продают в России как отечественную продукцию, на самом деле может быть импортирована из Китая. Об этом заявил президент Союза осетроводов Александр Новиков в беседе с URA.ru.

По словам специалиста, примерно треть реализуемой на российском рынке чёрной икры приходится на китайские поставки. Одной из причин более низкой стоимости такой продукции он назвал особенности производства и экономию на кормах для осетровых.

Новиков отметил, что российские хозяйства используют более дорогие компоненты для выращивания рыбы. В частности, по его словам, в РФ запрещено применять генетически модифицированные продукты в кормах для осетровых.

«В России запрещено использовать для осетровых любые генетически модифицированные продукты. В Китае этого запрета нет: соевый шрот, который они применяют, весь генномодифицированный», — рассказал эксперт.

Российские производители применяют рыбную муку высокого качества, специально предназначенную для осетровых, однако её стоимость постоянно увеличивается. В Китае таких расходов удаётся избежать: там используют более дешёвые мясокостную муку и продукт из переработанных птичьих перьев. В итоге разница в цене по сравнению с рыбной мукой достигает трёхкратного размера.

Также специалист заявил, что вместо натурального рыбьего жира в некоторых китайских хозяйствах могут применять более дешёвые альтернативы, включая рапсовое масло. По его словам, отдельные производители используют даже переработанные пищевые отходы.

При этом официальная статистика показывает рост российского производства чёрной икры. В 2025 году объём выпуска составил 69,4 тонны — на 9% больше, чем годом ранее. Одновременно продажи деликатеса внутри страны сократились: за первое полугодие россияне приобрели икры на 20% меньше.

Новиков связал снижение спроса с тем, что импортную продукцию, по его мнению, могут выдавать за российскую, что влияет на доверие покупателей.

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