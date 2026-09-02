Юлле Мадизе выдвинута кандидатом на должность президента Эстонии

В эстонском парламенте в среду стартует процедура избрания президента республики. Действующий руководитель страны Алар Карис покидает пост в октябре, заранее отказавшись от участия в гонке за второй срок.

Для получения должности претенденту необходимо заручиться поддержкой как минимум 68 депутатов из 101. Парламентарии будут выбирать лидера страны путем тайного голосования.

На данный момент фаворитом считается Юлле Мадизе, занимающая должность канцлера юстиции. Её кандидатуру поддержали 74 представителя законодательного органа от четырех политических сил. Мадизе — известный юрист и преподаватель конституционного права, которую многие эксперты называют независимой фигурой.

Несмотря на безальтернативность процесса, некоторые обозреватели сомневаются в успехе голосования. Существует вероятность, что часть народных избранников в последний момент изменит решение, и претендентке не удастся набрать требуемое количество голосов.

Если парламент не справится с задачей за три тура, полномочия по определению главы государства перейдут коллегии выборщиков. В этот орган, помимо депутатов, входят представители местных самоуправлений. Заседание коллегии запланировано на 26 сентября. Если и этот этап не принесёт результата, процедуру придется запускать заново в стенах парламента.

Ранее Life.ru сообщал, что большинство жителей Исландии выступили против возобновления переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Такой вариант поддержали 52,8% участников референдума, тогда как за возвращение к диалогу с Брюсселем проголосовали 47,2%. Одним из принципиальных вопросов для Рейкьявика остаётся сохранение самостоятельного контроля над рыболовной отраслью, где требования ЕС расходятся с позицией самой страны.