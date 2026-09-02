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Опубликовано 2 сентября, 08:11

Пять мирных жителей пострадали при атаках ВСУ на Брянскую область

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пять мирных жителей получили ранения в результате серии атак ВСУ на Брянскую область. Пострадавшим оказана медицинская помощь, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

В посёлке Белая Берёзка Трубчевского района с беспилотника было сброшено взрывное устройство. Осколочные ранения получили двое местных жителей.

Ещё одна женщина пострадала при атаке дрона между сёлами Старый Ропск и Сачковичи Климовского района.

В посёлке Косицы Севского района дрон-камикадзе атаковал жилой дом. Находившаяся рядом женщина получила ранения.

Пятый пострадавший — водитель гражданского автомобиля в селе Кистер Погарского района. У мужчины диагностировали осколочные ранения.

Собянин сообщил об уничтожении ещё трёх вражеских БПЛА, летевших на Москву
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Ранее Life.ru сообщал, что при атаках украинских беспилотников на Брянскую область пострадали трое мирных жителей. В Погарском районе дрон-камикадзе тогда ударил по движущемуся микроавтобусу, ранив двух человек.

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Александра Вишнякова
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