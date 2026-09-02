«Сколько можно пугать народ?» Экс-премьер Польши устал от страшилок Туска о России
Лешек Миллер обвинил Туска в запугивании поляков нападением России
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Бывший премьер Польши Лешек Миллер резко раскритиковал Дональда Туска за постоянные предупреждения о возможном нападении России, пишет Polsat News. По словам политика, глава правительства неоднократно говорил, что атака может начаться «через несколько недель».
«Мне это ужасно надоело. <…> Сколько можно напрасно пугать народ?» — заявил Миллер.
Экс-премьер при этом подчеркнул, что сейчас Польше ничего не угрожает. По его словам, страна находится в безопасности, пока остаётся членом НАТО и существует сам Североатлантический альянс.
Ранее бывший руководитель отдела политического планирования НАТО Михаэль Рюле назвал сценарии возможного нападения России на страны альянса нелогичными. По его мнению, разговоры о «российской угрозе» используются для оправдания роста военных расходов западных государств, прежде всего Германии.
Москва неоднократно заявляла об отсутствии планов нападения на Европу. В то же время в Кремле обращают внимание на растущую милитаризацию Евросоюза, указывая на призывы европейских политиков к наращиванию вооружений, риторику о необходимости «победы над РФ» и планы НАТО по подготовке к возможному конфликту к 2030 году. В Москве также напомнили, что предлагали Брюсселю заключить договор о ненападении. По словам замглавы МИД Александра Грушко, ответа на эту инициативу не последовало, что расценивается как отказ Европы от мирной повестки.
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